Laskesuusatähed on nõutud: see on täielik katastroof

Maailmakuulsa Holmenkolleni baasi lasketiir suleti eelmise aasta oktoobris, kui kohalik politsei avastas sealse spordikompleksi turvameetmetes mitmeid korrapäratusi ja möödarääkimisi.

Seitse kuud hiljem on olukord aga jätkuvalt samasugune: kuningriigi parimatel biatleetidel pole võimalik seal oma täpsust paika sättida.

«See on täielik katastroof. Ma ei kujuta ette, kui palju inimesi on sellepärast laskesuusatamise maha jätnud, kuna neil pole võimalik seda Holmenkollenis enam harrastada,» sõnas Christiansen nukralt kodumaa ringhäälingule.

«See on väga kahetsusväärne, et Oslo omavalitsus pole isegi sõrmeotsa liigutanud, et seda protsessi kiirendada,» põrutas Bø ametivennale otsa.

Ka sealtsamast pärit Tandrevold ei mõista, kuidas asjalood nõnda kaua venida saavad. «See mõjutab mind väga palju. See oli koht, kus muidu iga päev treenisin, kuid nüüd puudub mul sellele isegi ligipääs, mille üle on äärmiselt kahju. Ütlen ausalt, et natukene keeruline on mõista, kuidas koondise treeningkeskuseks mõeldud paik võidakse lihtsalt määramata ajani kinni panna.»

Kuigi parandustööd on käimas, läheb selleni, et lasketiir ametlikult taas valmis saaks, veel oma jagu aega. Kohalik omavalitsus on vahepeal esitanud küll ka taotluse, mis lubaks koondislastel tiiru erandkorras suvekuudel kasutada, kuid sellele ametivõimud veel vastanud pole.