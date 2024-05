GALERII Vaata, millises vormis võistlevad Eesti sportlased Pariisi olümpial

Koostöös Nike'iga sündinud vormi esitlesid ujuja Eneli Jefimova, sõudjad Mikhail Kushteyn ja Johann Poolak, kõrgushüppaja Elisabeth Pihela, mitmevõistleja Risto Lillemets, parakettaheitja Egert Jõesaar ning olümpiavõitjad Erki Nool ja Gerd Kanter.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa märkis võistlusvormi esitlusel, et koostöö Nike’iga on toiminud 2008. aasta Pekingi suveolümpiamängudest ning Eesti Olümpiakomitee väärtustab seda kõrgelt.

«Olümpiamängudeni Pariisis on jäänud 57 päeva. Pinge kasvab, vormi ajastamine käib. Välise vormiga on meil lihtne – need ilusad rõivad ja innovaatilised lahendused rõõmustavad meie sportlasi. Soovin, et meie sisemise vormi ajastamine läheb sama ladusalt kui Nike mehed tööd teevad. Pöidlad pihku ja loodan, et meid on Pariisis palju!» ütles Sõõrumaa pressiteates.

Uute võistlusvormide juures on lähtekohaks sportlane ja tema spetsiifilised vajadused parima tulemuse saavutamisel. Iga lõige ja disain põhineb 4D-liikumisandmetel, mis on algoritmide abil iga võistlusala järgi täpselt parajaks lihvitud. Võistlusvornud traditsiooniliselt Eesti sini-must-valges kombinatsioonis, kuid vaba-aja kollektsiooni on lisatud viitena mängude toimumiskohale tooteid, mis on tumesinises värvilahenduses.

«Iga toote disainimisel oli Nike eesmärgiks olla sportlaste eelistatuim ja mugavaim valik, mis aitaks neid erinevatel spordialadel sooritada parimaid tulemusi. Meie jaoks on see juba viies ühine olümpia Eesti Olümpiakomiteega ja usume, et oleme olnud sportlaste ja kogu delegatsiooni jaoks alati olemas, et nad saaks keskenduda peamisele – edukale esinemisele maailma suurimal spordisündmusel,» ütles Nike esindaja Eestis, AS Jalajälg juhatuse liige Rainer Tops.

Kõrgushüppaja Elisabeth Pihela on väga suur Nike fänn. «Mul on endal sama lõikega Nike võistlusvorm, mis on küll teiste värvidega, aga saan kinnitada, et ta on tõesti väga mugav. Mulle meeldib, et Eesti vorm ei ole üleni tumesinine, vaid on ka helesinist, mis tekitab ilusa kontrasti. Kannan neid riideid rõõmuga,» ütles Pihela.

Pariis 2024 suveolümpiamängudeks valmistatud Team Estonia Nike kollektsiooni vabaajarõivad tulevad Nike esinduskauplustes Viru ja Ülemiste keskuses müüki juba homsest ja järgmisest nädalast ka Sportlandi kauplustes. Pariisi suveolümpiamängud algavad 26. juulil.