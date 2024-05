Puugihammustus ja koroonavaktsiin panid Eesti rekordimehe karjäärile enneaegse punkti

«Kahjuks on minu jaoks tippsport kui selline saanud lõpu. Viimased kuus-seitse nädalat on olnud väga keerulised. Olen käinud erinevate arstide juures, teinud erinevaid uuringuid ja jõudnud arusaamale, et kahjuks pole võimalik tippspordis jätkata,» alustas 33-aastane Kivistik ühismeediasse postitatud videopöördumist.

Erinevatel distantsidel kokku 17 korral Eesti meistriks kroonitud jooksja sõnul sai kõik alguse 2020. aastal, kui ta läks pärast võistlust tavapärasele treeningule, kuid jäi pärast kümmet minutit seisma, sest ei suutnud enam edasi joosta.

«Ma ei oska kirjeldada, mis mu organismis toimus, aga sain aru, et midagi on valesti. Kuna polnud aga varem midagi sellist tundnud, siis lootsin, et äkki on lihtsalt kehv päev ja läheb üle. Aga kahjuks enesetunne ei paranenud,» jätkas Kivistik, kes sai seejärel uuringutel käies teada, et on nakatunud puukborrelioosi.

«Täna võin öelda, et see on väga raske haigus ja teatud hulgal inimestel jäävad kõrvalmõjud aastateks, kui mitte eluks ajaks,» nentis ta.

Teine saatuslikuks saanud hoop saabus 2021. aastal, kui Kivistik vaktsineeris ennast koroonaviiruse vastu. Vaktsiinist tekkinud kõrvalmõjud olid tema jaoks nõnda karmid, et seetõttu jäi tal käimata ka olümpiamängudel.

«Olukorras, kus keha hakkab jõudma tippvormi ja võiks hakata tulema häid tulemusi, tekib mu kehas kahjuks mingi blokk, mis on suure tõenäosusega põhjustatud COVID-vaktsiini ja puukborrelioosi mingisugusest koosmõjust,» sõnas Kivistik.

Lihtsalt illustreerimaks tunnet, millises augus ta oma organismiga on, kirjeldas Kivistik veidi ka seda tunnet, mis tal kevadiste jooksuvõistluste ajal valdas. «Ma ei jaksanud absoluutselt joosta, hakkasin kohe hingeldama. Tunne oli selline nagu oleksin 100 kilo raskem ja jookseksin esimest korda. Üle 100 meetri jooksmine osutus väga keeruliseks,» tõdes Kivistik.

Nõnda tuligi jooksumehel nüüd raske südamega tõdeda, et ta ei saa tippspordis jätkata. Kivistiku 2019. aastal joostud 3000 meetri takistusjooksu Eesti rekordnumbrid on 8.28,55.