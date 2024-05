Sportimine kuumal päeval: kui annad kehale ainult kütust ja mitte jahutust, lõpeb sõit kraavis

Külvar Mand. Foto: Dmitri Kotjuh

Mandi sõnul on märgid, mis viitavad vedeliku defitsiidile väsimus ja kontsentratsiooni vähenemine. «See näitab, et midagi on organismis muutumas. See tekib läbi kapillaarse verevarustushäire, kus organism hakkab end kaitsma ja nahas olevad veresooni kokku pigistama, et higistamine ei viiks liigselt vedelikku välja. Sellest tekivad sümptomid, mis viitavad, et vedelikku on organismis vähe.»

Võtmesõnaks mineraalid

Teiseks oluliseks ohuallikaks on ülekuumenemine. Kuumas ilmas suureneb kehatemperatuur ning organism üritab end jahutada higistamise abil. Kui aga higistamine ei suuda piisavalt jahutust tagada, võib tekkida palavikuga seotud terviseriske nagu päikesepiste või kuumarabandus. Kui vähegi võimalik, siis on soovitav sportimist vältida kõige palavamal ajal ning eelistada varahommikut või hilisemat õhtut.

Ehk piltlikult öeldes: kui anname autole ainult kütust ja jahutusvedelikku ei pane juurde, siis see sõit ei lõppe finišis, vaid kuskil metsavahel ja mootor on läbi. Inimese puhul tähendab see tihti südamerütmihäiret või südame seiskumist.

«Kui oleme näiteks motokrossi- või rattavõistlusel lõõskava päikese all, siis ega seal väga kuskil puu alla varju minna pole. Need on meeletu füüsilise koormusega seotud tegevused, kus keha toodab sooja. Kui tavapäraselt tarbib keha kaks kuni kolm liitrit vedelikku päevas, siis sellisel juhul võib see suureneda kuni kolm korda,» toonitas Mand, et ülioluline on õige vedeliku tarbimine.