Haigevoodist finaali lävele: näidatud aeg üllatas olümpiaks valmistuvat Zirki

Ahtiainenile eestlaste parim tulemus

«Ei uskunud, et suudan hetkel nii kiiresti 100 m liblikat ujuda, mis oli kindlasti üllatav, sest hetkel on fookus EMile suunatud,» sõnas Ahtiainen, kelle hooaja tippmark on 52,52. «Finaal ei olnud päris see, mis ma ootasin. Tekkisid mitmed tehnilised vead ja aeg 53,32 tõestab seda, kuid võtan siit võistluselt positiivse kaasa ning ootan EM-i juba väga.»