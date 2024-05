Heiko Rannula: tunnen, et mul on aeg edasi minna. Aga ma ei lähe vägisi

Kui Bradford tuli, sain kohe aru, et midagi on mäda, ta oli hajevil. Peagi tuligi välja, et tema tütar oli raskelt haige, see mõjutas teda. Aga see oli hooaja alguses, pärast seda saime enam-vähem normaalselt minema.»

Manny Suarez tuli esimese Tšiili korvpallurina Eesti meistriks. Foto: Madis Veltman

Tšiili koondislane Manny Suarez – latiinost lillelaps, kelletaolist Rannula käe all varem pole olnud

Tundub, et hoolealuseid ette võttes võibki Heiko Rannula jääda rääkima tšiillasest tsentrist Manny Suarezest. Hooaja jooksul toimus neil mängude ajal mõnigi dialoog.

Rannula: «Mannyl oli hooaja algus raske – ta oli harjunud mängima rohkem vabamas stiilis, emotsiooni pealt. Latiinoveri ja temperament, ei jäänud talle asjad hästi külge. Sellega maadlesin päris pikalt. Samas nägime iga päev, et oskused on tal olemas, lihtsalt kõikumine oli suur. Hooaja esimesel poolel ei saanud me temalt kätte nii palju, kui soovinuks.

Kui ta Argentina vastu mänginuna talvel pärast koondisepausi tagasi tuli, oli ta kaks kuud pidurdamatu. Tema enesekindluse pealt kasvas terve meeskond. Siis Manny saigi oma rütmi kätte. Ta oli iga vastase esimene hirm – ebastandardne ja ettearvamatu mängija.

Koondises käimine andis talle enesekindlust. Ta nägi, et see, mida olime talle kolm-neli kuud sisse tampinud, toimib. Teises keskkonnas olles ta nägi, et on heas seisus. Põhiline ongi usk. Mängija peab uskuma, et ta teeb õiget asja. Kui sa sellesse ei usu, on väga raske ka endast maksimumi anda.

Loomult ta ei olnud kõva treenija. Kui ta kehaga tööd ei tee, tulevad lisakilod kergelt. Nägin tema suhtumises muutust, see kajastus ka väljakul.

Temaga oli palju jutuajamisi. Temaga on hea rääkida, ta on sõbralik. Aga ta on latiino, see käib natuke teistmoodi. Pead püüdma tema sisse pugeda, nii et see talle korda läheb. Muidu tuleb välja nii, nagu inglise keeles öeldakse: small talk.

Oli palju jutuajamisi kehakaalu teemal. Teine asi oli fookuse hoidmine. Ta tegi paar head mängu ja siis oli veel ühte head juba raskem teha. Pärast jõulupausi oli tal viis kilo juures. Aga trennis oli alati õigel ajal. Lõpuks ta nägi ja uskus sellesse, mida me teeme, ja et see aitab teda paremaks.

Keemia oli meeskonnas väga hea, kõik inimesed ei peagi olema ühesugused. Ta tõi meile värvi ja huumorit trenni. Vahepeal ta käis närvidele, oli kui elevant serviisipoes. Aga ta tõi pinget trenni, Kregoriga [Hermet] käis kogu aeg väike omavaheline jagelemine. See peabki olema.

Ta lihtsalt on teist tüüpi, mul polegi vist varem niisugust mängijat olnud. Ta ei olnud ülbe ja üleolev, vaid sa pidid tunnetama teda ja teinekord ümber nurga lähenema, et asjad, mida ütled, läheksid talle korda ning ta leiab tahtejõu, et iga päev pingutada.»