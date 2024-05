Saudid jooksevad, naftakupüürid käes, Manchester City kroonijuveelile tormi

Siin astuvadki mängu saudid, kes kõik naftakupüüre lehvitades belglase, või õigemini tema agendi, tähelepanu püüavad. Nagu väljaanne The Mirror kirjutab, on huviliste hulgas kõik kuningriigi suurklubid, eesotsas Al-Hilali, Al-Nassri ja Al-Ittihadiga.

Omaette küsimus on muidugi, kas De Bruyne'i naftaraha üldse huvitab, sest väljaande The Athleticu sõnul kibeleb belglane rohkem üle ookeani USAsse. Potentsiaalse sihtkohana on sealjuures välja toodud just 2025. aastal sealse kõrgliiga ehk MLSiga liituv San Diego FC.