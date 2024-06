Enne mängu:

Kuigi Saksamaa kõrgliigas tänavu alles viienda kohaga piirdunud Dortmund on kõikide kihlveokontorite arvates finaalis autsaider – koefitsent jääb nii 5,5 kanti – tasub siiski silmas pidada, et Euroopas on nad tänavu olnud tõelised hiiglasetapjad.

Alagrupis jätsid nad selja taha Pariisi Saint-Germaini, AC Milani ja Newcastle'i ning järgnenud sõelmängudes on järjest auti lükanud Eindhoveni PSV – tõsi, nemad pole suurklubi – Madridi Atletico ja Pariisi Saint-Germaini.

Veelgi muljetavaldavam on olnud aga tänavu koguni kümnepunktilise eduga Hispaania meistriks kroonitud Madridi Reali euroteekond. Alagrupis, kuhu kuulusid veel Napoli, Braga ja Berliini Union, võideti kõik kuus kohtumist, seda väravate vahega 16:7.

Sõelmängudes on samuti püsitud kaotuseta, lülitades järjest konkurentsist Leipzigi RB, Manchester City ja Müncheni Bayerni. See on ka põhjus, miks nende õlgadel lasub finaalis soosikukoorem ning nende koefitsient jääb kihlveokontorites 1,5 juurde.

Ajaloos on Dortmund ja Real varem vastamisi läinud 15 korda ning kaalukausid on 7 – 3 Madridi klubi kasuks. Viis kohtumist on lõppenud viigiga. Saas tasub rõhutada, et viimati madistati omavahel 2017. aastal, seega laupäevases kontekstis see kõik väga rolli ei mängi.

Pühapäeva südaöö paiku, või nii pool tundi pärast seda, saab igal juhul teada, kas Madridi Real tõstab pea kohale oma 15. Meistrite liiga trofee, või saab Dortmund rõõmustada teise triumfi üle. Esimene sündis 1997. aastal, kui poolfinaalis šokeeriti esmalt Manchester Unitedit ning finaalis seejärel Torino Juventust.