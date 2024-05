Hyundai tiimipealik andis Tänakule loa Toyota sihikule võtta

2019. aasta maailmameister startis esimesele täispikale võistluspäevale kolmandana ning kuivõrd Sardiinias on palju lahtist kruusa, tähendab see, et Tänak peaks eespool startivatest Thierry Neuville'ist ja Elfyn Evansist olema kiirem.

Belgia Rahvusringhäälinguga vestelnud Abiteboul sõnas ralli eel: «Ott saab olla väga agressiivne ja Toyotat hullumeelselt survestada.» Sellega viitas prantslane tõigale, et Evans on just Jaapani autotootja sõitja ning edestab punktitabelis Tänakut vaid seitsme punktiga. Liidrit Neuville'i lahutab meeskonnakaaslasest 31 silma.

Abiteboul märkis, et kui Tänakul õnnestub tiitlilahingusse naasta, ei saa ta tiimijuhina olla enam vaatleja. Nimelt on Hyundais paigas reegel, et vähemalt hooaja esimeses pooles pole Neuville'i ja eestlase vahel tiimikäsklusi.

F1-sarja kogemusega prantslane on rahul, et Hyundai taktikavalik on vähemalt seni olnud õige. «Oleme oma kaarte üsna hästi kasutanud ning peame seda tegema ka edaspidi,» sõnas Abiteboul.