Pariisis väljakul, Berliinis kohtus: tipptennisisti süüdistatakse vägivallas

Väidetav vahejuhtum leidis aset 2020. aasta mais ning Zverev on alati süüd eitanud. Tema advokaat Alfred Dierlamm ütles täna kohtus, et Patea süüdistab tema klienti, kuna vajab kuulsust, raha ja jälgijaid sotsiaalmeedias. Seejärel palus jurist kohtunikku, et istung toimuks suletud uste taga, sest just nii saab kõige paremini kaitsta Zverevi ja tema tütre privaatsust.