Eesti rekordimehe süda sai haigena võisteldes kahjustada

«Tegemist on veidra tervisemurega, kus stressirohketes situatsioonides kaob jõud kehast. Selline olek ei kesta päev või kaks, vaid hoopis tihtilugu kuni viis nädalat. Sel hetkel ei jaksa midagi teha, ka eraelus. Arstidega vesteldes mõistsin, et antud murele pole lahendust. Isegi, kui kõik näitajad on korras ja võiks justkui treeningutega jätkata, siis ei tea kunagi, millal taaskord järgmine sarnane põnts tuleb. Küsimus polnud enam, kas see probleem taas tekib, vaid hoopis millal,» kirjeldas Kivistik olukorda Postimehele, kus avaldas, et läbi raskuste sportlaskarjääri jätkamine tekitas tal ka südameprobleemi.