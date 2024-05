Sten Priinits mõisteti õigeks, aga see ei garanteeri võistluskeelu tühistamist

«Ta oli maja juures ja helistas Priinitsile neli korda, aga ei proovinud avada välisust ega väravat. Testija oleks pidanud proovima. Nad on varem samas asukohas testinud, ehkki mullu augustis Priinitsat testida soovinud inimene polnud seal varem käinud. Ta oleks pidanud tegema eeltööd, kas seal on uksekell jne. Leidsime, et testija ei teinud endast kõike, et sportlast tol hetkel kätte saada.»

Noole sõnul on nüüd võimalik, et keeld tühistatakse, aga see on Eesti antidopingu otsustada. «Samas on neil ka variant otsus kohtusse edasi kaevata,» kostis kümnevõistluse olümpiavõitja.