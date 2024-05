Eesti koondiste kontrastne õhtu: ühed tuuseldasid Aserbaidžaani, teised kaotasid kindlalt

Meie naised jäid vastasele alla 21:25, 12:25, 20:25 ning jätkavad pärast viit kohtumist Kuldliigas võiduta. Teise naiskonnana pole ühtegi vastast alistanud Eesti homne vastane Austria, aga neil on ka üks mäng varuks. Aserid on tabelis 12 tiimi hulgas kuuendad.

Alar Rikbergi hoolealused on nüüd viiest mängust võitnud kolm, mis annab neile 12 meeskonna konkurentsis kuuenda koha, aga kahe võidu peal olevatel Hispaanial ja Belgial on üks mäng varuks. Aserid on kaotanud kõik viis kohtumist.

Igal juhul on selge, et Eestil on võimalik jõuda finaalturniirile, ehkki seis on keeruline. Korraldajana on pilet taskus Horvaatial, lisaks pääsevad nelja sekka tabeli kolm paremat meeskonda. Kui Horvaatia jõuab esikolmikusse, pääseb turniirile ka neljandaks jäänud koondis. Praegu on Kuldliiga liider Tšehhi (4 võitu ja üks kaotus), kellele järgnevad Horvaatia (4-0), Ukraina (3-1) ja Portugal (3-1).