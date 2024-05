Meedia: Baskonia tahab Raiestet, eestlane võttis mõtlemisaja

25-aastane eestlane on Baskimaa klubi hingekirja kuulunud alates 2016. aastast ning ehkki mänguliselt on tema roll olnud suurt pilti vaadates alati väike, on ta Baskoniale olnud oluline, sest on olnud tubli trennikeha ja aidanud täita kohalike mängijate kvooti.

Nimelt on Hispaania meistrivõistlustel reegel, et võistkond peab üles andma neli Hispaania korvpallipassiga mängijat. Nad võivad olla nii kohalikud kui ka välismaalased ja leegionäride puhul tuleb «passi» saamiseks mängida vähemalt kolm aastat mõne Hispaania tiimi noortesüsteemis.

El Correo kirjutab, et Baskonia on Raiestele teinud ühe pakkumise, mille tingimused on sarnased praegu kehtiva lepinguga. «Eestlane tahab aega võtta, et otsustada, mis oleks tema karjäärile parim,» kirjutab väljaanne ääremängijast, kelle karjääri Hispaania meistrivõistluste keskmine mänguminutite arv on üheksa ja Euroliigas kuus.