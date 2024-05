Hyundail on Sardiinias Toyota ees kaks suurt eelist

Teiseks on fakt, et Hyundai auto raskuskese on madalamal kui tulistel konkurentidel. «Kohtades, kus katsel on hea pidamine ja üsna aeglane kiirus, pole Hyundai autol nii palju inertsi, tänu millele on seda aeglastesse kurvidesse sisenemisel lihtsam keerata. Toyota raskuskese on kõrgemal, mistõttu on nad sellistes kurvides aeglasemad.»