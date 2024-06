Kregor Zirk murdis Monacos oma põhialal finaali

Ta sai eelujumises aja 1.58,74. «Täitsa korralik sooritus. Olen nüüd lühikese aja jooksul saanud kolmel korral kirja aja 1.58 sisse. Stabiilsus sellel alal on alati väga positiivne ning muidugi on hea meel ujuda õhtul finaalis,» kommenteeris vahepeal haigusega kimpus olnud Zirk pressiteate vahendusel.

Zirk lisas: «Arvan, et tuleb põnev finaal, sest paljud suured nimed on siin kohal ja mul on rõõm nende kõrval end stardijoonele sättida. Finaalis on eesmärk esimesel 100 meetril väga julgelt alustada, sest kui vaadata minu isikliku rekordi ujumist, siis alustasin võrdlemisi kiirelt.