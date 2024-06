Kurvaks läinud Sordo ei mõista Neuville'i otsust

Enne kaheksandat katset kaotas Neuville teist kohta hoidnud Sébastien Ogier'le 34 sekundit ehk oli selge, et puhtalt sõiduga polnud tal võimalik kõrgemale tõusta. Samas tähendanuks kolmas koht päeva lõpuks, et Hyundai sõitja oleks punktitabelisse saanud juurde 12 silma.

Katkestamine tähendab, et Neuville'i maksimumtulemus Sardiinias on just 12 punkti, aga selleks on vaja võita homne punktikatse ja olla kiireim ka päeva kokkuvõttes. Ei ole just kõige tõenäolisem stsenaarium, eriti arvestades, et Ogier ja Ott Tänak peavad võidu nimel väga tasavägist heitlust.