Ogier ei mõista, miks austab Tänak Hyundai otsust: milleks alla anda?

Küllap pani Hyundai Tänakule päitsed pähe mitmel põhjusel. Esiteks katkestas MM-sarja liider ja saarlase meeskonnakaaslane Thierry Neuville kaheksandal katsel kolmandalt kohalt, mis tähendab, et belglane ei too meeskondlikusse arvestusse punkte. See on Hyundaile valus tagasilöök, sest enne Sardiiniat olid nad konstruktorite heitluses suurest rivaalist Toyotast nelja punktiga ees ning seda enam on vajalik, et Tänakuga midagi ei juhtuks.