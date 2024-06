VIDEO Tipptennisist läks nii närvi, et peksis end reketiga vastu nägu

Shapovalov went full Rublev at Roland-Garros 😬😬😬 #RolandGarros pic.twitter.com/CZ28GVQFI6

Kanadalase ja poolaka lahingus 32 parema hulgas on peal Hurkacz, kui juhib 6:3, 7:6, 2:1. Praegu on matš vihmasaju tõttu pausil.

25-aastane Shapovalov on küll praegu maailma edetabeli esisajast väljas, kuid tegemist on tippmängijaga. Iisraelis sündinud valgepallur on parimal juhul olnud ATP pingerea kümnes ning on edetabelis nõnda kaugele langenud suuresti vigastuse tõttu.