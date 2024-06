«Lähiriikide sarnaste motoradade kurvide lõpus on laiem asfaldiala, kus peale pikaks läinud kurvi saab hoo maha pidurdada ja rajale naasta. Samuti on kergkruusa või liivaga täidetud turvaalad, millele sattudes peatub sõiduk kiiresti ja vigastused masinale või sõitjale on minimaalsed,» ütles Leenpalu