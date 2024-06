Kergejõustiku maailmarekordi omanik naasis pärast pikka aega põhiala juurde

Samas on selge, et kolmekordne maailmameister ja kahekordne olümpiavõitja McLaughlin-Levrone on tippvormist kaugel, kuna tunamullusel MMil viis ta maailmarekordi suisa 50,68 peale. Pärast seda võistles ta 2022. aasta 8. augustil Ungaris, misjärel polnudki ta 400 m tõkkejooksus rohkem startinud.