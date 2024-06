Pole vale öelda, et see NBA staar on tegelikult ka geenius!

Jah, ameeriklane on korvpalliväljakul ääretult osav ja mitmekülgne, aga väidetavalt arvasid mitmed NBA talendikütid enne 2016. aasta draft'i ehk noormängijate valikut, et 27-aastane Brown on liiga tark. Celtics polnud nende hulgas, kuna just nemad valisid ääremängija kolmandana.