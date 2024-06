Üks geenius pani plaani paika paberil, teine väljakul

Tänavuse Meistrite liiga finaali eel pasundasid kõik Inglismaa väljaanded sellest, kuidas Wembley'l toimuvale kullamatšile eelnes rohkem kui aasta väldanud politseioperatsioon, mille eesmärgiks oli vältida 2021. aasta EM-finaali sündmusi, kui piletita vutisõbrad staadionile tungisid ja paraja kaose korraldasid.

See brittidel ka õnnestus. Küll ei saanud nad hakkama mängu enda turvamisega, sest kõigest 30 sekundit pärast peakohtunik Slavko Vincici avavilet oli esimene jooksik juba väljakule pääsenud.

Ja piirdunuks siis asi ühe jooksikuga. Ei, kokku pääses Wembley murule kolm idiooti, kelle püüdmiseks kulus turvameestel nii poolteist minutit. Tõsi, veidi tuleb britte ka kiita, sest neljas potentsiaalne idioot õnnestus neil enne väljakule lipsamist ikkagi kätte saada.

Nagu hiljem selgus, oli säärase massilise väljakule kibelemise taga raha. Nimelt lubas Venemaa juutuuber Mellstroy kõikidele, kes tema logo ja kirjadega riietega Meistrite liiga finaalis väljakule jooksevad, 300 000 naelsterlingut.

See, kas säärane raha ka jooksikuteni jõuab, pole kindel. Küll võib mürki võtta selles osas, et kõik neli veetsid pühapäeva öö arstikambris ning tulevikus neil enam ühelegi jalgpallikohtumisele asja pole.

This pitch invader has just won himself £300k



A Russian streamer called Mellstroy set out an open offer to anyone who runs on the pitch during the UCL final with his name on the back of a shirt would win £300k



😭😭😂 pic.twitter.com/x5gBAmFbXG