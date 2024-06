Tänak & Co hakkab uuest aastast kihutama eksootilises riigis, kus spordile jätkub raha lõputult

WRC kodulehe teatel on tegemist ajaloolise hetkega, sest MM-sarja korraldav WRC Promoter teatas 10 aasta pikkusest lepingust. Selle peab küll veel kinnitama rahvusvahelise autoliidu (FIA) motospordi komitee, aga ilmselt on tegemist formaalsusega.

See tähendab, et Saudi Araabia ralli on MMi kav as järgmisest 2034. aastani. Nii pikka diili pole ühegi teise, isgi mitte kõige kuulsamate rallidega.