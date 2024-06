Dortmundi Borussia treener: väärisime 0:2 kaotusest enamat

Ta lisas: «Näitasime esimesest sekundist tervele maailmale, et me mitte lihtsalt ei tulnud finaali mängima, vaid seda võitma. Tegime nii palju asju õigesti, kuid vastased säilitasid õigel hetkel külma närvi, millest meil täna puudu jäi.»

Kanalile TNT Sports antud usutluses märkis Terzic, et esituse mõttes tehti suurepärane mäng, samas aga nägid kõik, miks Real taas kord Meistrite liiga võitjaks tuli. «Nad on nii efektiivsed ja see on asi, millest puudust tunneme. Jõudsime väga lähedale, tegemist oli väikeste detailidega. Õnnitleme vastast. Nad on endiselt näljased ning kuivõrd suudavad võita, näeme, miks nad ongi tõelised meistrid,» rääkis Borussia juhendaja.