Audrus plaanitakse pärast traagilist õnnetust rada turvalisemaks muuta

Audru ringrada vastab FIA 4. taseme rahvusvahelistele nõuetele, seda on korduvalt kontrollinud nii Eesti Autospordi Liit kui ka Rahvusvaheline Autoliit (FIA), kellelt oleme saanud vastava litsentsi. Raja on nõuetele vastavaks tunnistanud ka Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon. 6. kurvi, mille lähedal õnnetus juhtus, kohta pole olnud rada kontrollinud inspektoritel kunagi etteheiteid.

Audru ringrada tegutseb praegusel kujul alates 2013. aastast. Tavaolukorras ei jää õnnetuspaik rajalt väljasõidu alasse ja eksimuse korral ei tohiks sõitja või sõiduk sattuda tolles suunas libisema. Audru ringrada on regiooni kõige suuremate väljasõidualadega, lähipiirkonna teiste radade väljasõidualad on sarnaselt murukattega. Asfalteeritud või kergkruusaga väljasõidualadega radasid Balti riikides ei ole. Et õnnetus ei toimunud väljasõidualal, ei oleks praegusel juhul väljasõiduala kattematerjal ka midagi muutnud.

Tegemist on esimese traagilise juhtumiga Audru raja ajaloos. Mootorispordis, sealhulgas mootorrattaspordis ei saa paraku kukkumisi ja õnnetusi sajaprotsendiliselt välistada. See teeb radade ohutuks muutmise erakordselt oluliseks. Kinnitan, et suhtume õnnetuse põhjuste väljaselgitamisse täie tõsidusega, teeme igakülgset koostööd Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooniga ning võtame omalt poolt ette samme sarnaste juhtumite kordumise välistamiseks. Oleme juba tellinud algavaks nädalaks 6. kurvi piirkonnas pinnasetööd, et likvideerida õnnetuspaiga kõrvale jääv kuivenduskraav ning tõsta pinnast rehvitõkke ees.