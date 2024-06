Võidukas Tänak: oleme mängus sees, aga peame lootma, et leiame autoga hea klapi

Tänak läks Sardiinia rallil viimasele võistluspäevale vastu kindlal teisel kohal ning võttis juba eile kergelt jala gaasipedaalilt, et kindlustada laupäeva õhtuga teise koha punktid. Pühapäeval viimasel katsel purunes aga Sébastien Ogier Toyotal rehv ning see andis võimaluse Tänakule.

MM-sarja ajaloo ühe napima võiduga, vaid 0,2 sekundilise paremusega krooniti Sardiinias kolmandat korda võitjaks Tänak, saarlase karjääris märkis see 20. MM-etapivõitu. «Mul on praegu nii palju emotsioone. Mul on väga kahju, et Seb kaotas sellisel moel võidu, see on julm.