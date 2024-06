«Parc Fermé» juubeldas koos Ott Tänaku ja Martin Järveojaga Sardiinia ralli võidu üle. Tänak on Hyundaiga küll kiire, kuid ei tunne end i20 Rally1-auto roolis veel täiesti koduselt. Kui palju on sellest veel puudu ning milleks on ta võimeline, kui suudab autost maksimumi välja pigistada? Stuudios on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas.