Tänaku ülemus võidust: see näitas, mida on võimalik saavutada nutika lähenemisega

«Täna oli rallile ilmselgelt väga emotsionaalne lõpp. Tundus, et võit pääseb taas meie haardest, kui Ott otsustas eile targalt kindlapeale minna. Tänane tulemus aga näitas, et nutika lähenemise saab kombineerida tugevate oskuste ja õige hooga õigel ajal, mille tulemuseks on suurepärane võit,» ütles Abiteboul pressiteate vahendusel.

Tegemist oli Tänaku esimese võiduga Hyundai eest pärast 2022. aasta Belgia MM-etappi. 2023. aastal sõitis Tänak M-Spordi ridades ja võitis siis kaks MM-rallit – Rootsis ja Tšiilis. «See on tema jaoks meeskonda naasmisel fantastiline hetk. See on tugev samm tiitlivõistluses ja suurepärane meeskondlik tulemus, sest Dani (Sordo – toim) oli ka poodiumil.

Ta tegi sel nädalavahetusel meeskonnas täpselt seda, mida me temalt ootasime, ja on tore näha neid mõlemaid sellel poodiumil, mis rõhutab meie konkurentsivõimet,» kiitis Abiteboul Tänaku ja Sébastien Ogier (Toyota) järel kolmandaks tulnud 41-aastast Sordot.

MM-sarja liider ja Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville katkestas küll laupäeval väljasõidu tõttu, kuid teenis tänu südikale pühapäevasele esitusele Sardiiniast ikkagi 12 punkti. «Ja lõpetuseks. Thierry tõestas taaskord suurepärast kiirust, mis tahes stardipositsioonil.

Sealhulgas täna, mil tema motivatsioon oli väga kõrge, et korvata eilne kaotus ja pettumus. Ilmselgelt peame tagama, et vigu oleks võimalikult vähe, sest eeldame, et tiitliheitlus jätkub uskumatult konkurentsitihedana kuni lõpuni,» ütles Abiteboul.