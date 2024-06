VIDEO Premium liigas löödi hooaja üks kummalisemaid väravaid

Narva oli koduväljakul 17. minutil asunud juhtima Leonardo Roloni väraast, kui vaid poolteist minutit hiljem «lõi» Kalju poolelt Promise David veidra värava. Nurgalöögist tulnud palli proovis karistusalast välja lüüa Transi kaitsja Mark Maksimkin. See tabas aga Promise Davidi pead ning sealt põrkas pall sisuliselt ristnurka ja seis oli viigis.

Tänases teises mängus tegi Tartu JK Tammeka sotid selgeks JK Tallinna Kaleviga. Avapoolajal väravaid ei löödud, kuid teise poolaja avaminutil sai sellega hakkama Tammeka mängija Ezekiel Tanimowo. Kümme minutit hiljem kasvatas edu Patrick Genro Veelma ja 59. minutil lõi tabloole 3:0 Rasmus Kallas. Viimaseks väravaks mängus jäi Priit Peedo 70. minuti tabamus.

Kalju langes kaotusega punktitabelis kolmandaks, neil on jätkuvalt 28 punkti. Narva kerkis aga koguni seitsmendaks ning viies koht jääb vaid punkti kaugusele. Tammekal ja Kalevil on mõlemal 16 punkti, kuid Kalevil on kaks mängu rohkem peetud.