Pettunud Toyota tiimipealik: Hyundai on tugev, peame survele kuidagi vastama

«Kui üldiselt vaadata, siis Ogier' kaotus ei tähendanud punktiarvestuses suurt midagi. Pole vahet, kas lõpetas esimese või teisena. Küll aga kaotasime punktikatsel, sest tema masinal tuli rehv velje pealt maha. See on ilmselt kõige kurvem osa.»

«Hyundai on olnud tugev ning see lisab meile tulevikuks survet. Peame sellele kuidagi vastama. Poolas ja Lätis tuleb paremini esineda,» tõdes Latvala.

«Sardiinia pole meile kunagi olnud kõige meeldivam võistlus. Viimase viie aasta jooksul on alati Hyundaid siin säranud. Aga see nädalavahetus näitas, et ka meie autoga saab nendes oludes kiiresti sõita,» otsis Latvala positiivsust.

«Kiired rallid on alati meie sõitjatele sobinud, auto töötab paremini. Samas tuleb meeles pidada, et Tänak on samuti kiiretel rallidel tugev. Peame endast igal juhul parima andma. Ning mis peamine – me ei tohi alla anda.»