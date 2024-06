Neuville: Tänak on mu suurim konkurent ning kõige keerulisem alistada

Maksimaalsest võimalikust 30st punktist 25 noppinud Hyundaiga kihutav eestlane tõusis kokkuvõttes teiseks. Liidrist, tiimikaaslasest Thierry Neuville'ist lahutab teda 18 silma. Samal pulgal on ka Toyota sõitja Elfyn Evans, aga tema vormikõver liigub pigem alla.

«Tänak on tõenäoliselt mu tugevaim vastane ja teda on kõige keerulisem alistada,» ütles Neuville usutluses Belgia rahvusringhäälingule RTBF.

«Ta tuleb vaikselt lähemale, aga me ei kaotanud palju punkte. Pärast nädalavahetust, mis polnud kaugeltki ideaalne, ei ole see katastroof.»

«Aga siis laupäeval, väga rumalal kombel, kaotasin hetkeks keskendatuse. Sinna läks hea tulemus. See teeb mulle kõvasti pahameelt. Kavatsen põhjalikult analüüsida, mis viimastel nädalatel juhtus.»

Ta lisas: «Olukord polnud lihtne. Ööd jäid väga lühikeseks, magasin kehvasti. Ralli ajal oli sama lugu, magasime maksimaalselt neli ja pool tundi. Läksime hooldusparki juba kell 5, et läbida 120 km ülesõitu. Jäin roolis magama. Arvan, et see kõik kokku mängis rolli.»