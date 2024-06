Ogier: mõnikord lendab s*tta ventilaatorisse

«Viimane katse oli kehvemas seisus kui esimesel läbimisel. Meie eesmärk oli liidrikohta hoida. Teadsime, et see katse ei sobi meie autole nii hästi. Kahjuks purunes rehv kolm kilomeetrit enne lõppu.»

Kaheksakordne maailmameister tõdes, et elus on ka palju olulisemaid asju kui rallivõit.

«Purunenud rehv maksis meile esikoha, aga peame sellega leppima. See on raske, aga mitte maailma lõpp. On palju hullemaid asju. Olen praegu mõtetes Ari Vataneni ja tema perega. See on halvim asi, mis saab juhtuda,» viitas Ogier soomlasest rallilegendile, kes kaotas mõni päev tagasi poja.