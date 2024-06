Kas Dani Sordo karjäär sai läbi?

Eile 41. sünnipäeva tähistanud hispaanlane näitas taas, kui raudkindla lüliga on tegemist. Puhtalt sõidukiiruselt ei pruugi Sordo enam päris tippu kuuluda, aga stabiilsus hämmastab. Vaikselt oma rida ajades lõpetas ta taas poodiumil.

Hyundai äss on nüüdseks osalenud 191 MM-etapil. Enam starte on vaid Carlos Sainzil (196) ja Jari-Matti Latvalal (210). Kas nüüd on kõik?