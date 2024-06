Eesti võidusõitja triumfeeris EM-etapil

Volt: «Esimeses sõidus oli parim start, mis mul oma karjääri jooksul olnud on. Puhas start, otsisin raja ääres ruumi, et teistest mööda saada ja see õnnestus. Esimeses kurvis olin kolmas ja sealt edasi hoidsin seda kohta. Teadsin, et seniste tulemuste ja reeglite kohase 40 lisakiloga ei ole mul kindlasti seda kiirust. Sain sellega korralikult hakkama.