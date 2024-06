Kui palju raha on neelanud Schumacheri ravi?

55-aastane vormelilegend sai 2013. aastal mäesuusaõnnetuses raskelt vigastada ja teda pole sellest ajast peale avalikkuse ees nähtud. Schumacheri eest hoolitsetakse tema Šveitsi kodus, mis on kohandatud kõigi tema hooldusvajaduste rahuldamiseks.

Täpset infot Schumacheri ravi maksumuse kohta ei ole, kuid Hispaania ajalehe El Paísi andmetel võib tema ravimise aastane maksumus olla miljoneid eurosid. Itaalia väljaande Corriere dello Sporti andmeil on Schumacheri ravi kümne aasta jooksul maksma läinud juba üle 64,5 miljoni euro.

Ajalehtede sõnul on Schumacheri koju ehitatud täisvarustusega koduhaigla, kus teda on ravitud ja rehabiliteeritud. Tema meeskond koosneb umbes 15 inimesest, kus on arstid, õed, füsioterapeudid ja massöörid.