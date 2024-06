Johannes Erm: EMi kuld on reaalne

EMiks oli jah koht kindlustatud, aga olümpia osas on seis lahtine. Selleks on vaja ka punkte koguda.

Coop paneb kümnevõistlusele õla alla

Coop pank ja Eesti kergejõustikuliit alustasid koostööd.

Alaliidu president Erich Teigamägi: «Sõlmisime kolmeaastase lepingu, mis põhiliselt puudutab kümnevõistlust ja võistlusdressi. Leppisime kokku, et enamuse vabu vahendeid investeerime kümnevõistlusesse.

Mõnikord on vaja ka reklaamnägu, meie üks paremaid kümnevõistlejaid Johannes Erm on lepingu üks esindusnägusid. Nagu Gerd Kanter ütles, siis pangad on olnud tema toetajate ringis. Meil hea meel, et igas Eesti maakonnas ja külas asuv pank, paneb õla alla Eesti ühele traditsioonilisemale ja tugevamale spordialale.»

Coopi esindaja Kristjan Seema: Miks tuleme kümnevõistluse ja Ermi toetajaks? Üks põhjus on soov, et meie tänased tipud saaksid sel suvel tulevatele võistlustel – EM ja OM – keskenduda oma tulemuse tegemisele ja sportliku eesmärgi saavutamisele.

Teine põhjus, mis olulisemgi, et meie tänased tipud on eeskujuks lastele ja noortele. Kes ei tahaks saada järgmiseks Mägiks, Ermiks või Kanteriks? Selge, et kõigist ei saa tippsportlasi. Aga mida sport lastele-noortele õpetab: kui järjepidevalt pingutad, saabub ka tulemus. See tarkus ja teadmine aitab oma valitud erialal jõuda oma eesmärkideni. Tänu sellele sirguvad meie lastest sihikindlamad ja eesmärkidele pühendunumad noored.»

Erm: «Kümnevõistluse tase on praegu väga-väga kõrge. Olen tänulik, et saan tänu Coopile seda Eestis teha. Ilma toetuseta on tippsporti raske teha. Kümnevõistluses on veel suuremad väljaminekud.

Aga veel… Ma tahan medalid koju tuua. Mitmuses, medalid.»