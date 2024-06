Vaata, kui palju hakkab Mbappé Realis ühes minutis teenima

Alates sellest, kui Mbappé teatas, et lahkub suvel pärast seitset aastat Pariisi Saint-Germainist, ei kahelnud keegi, et superstaar mängib järgmisel hooajal Hispaania kuninglikus klubis. Päev pärast Reali Meistrite liiga triumfi teatasid erinevad väljaanded, et üleminek on lõpuks tehtud ning väidetavalt on ta lepingu sõlminud 2029. aastani.

25-aastane jalgpallur siirdub Hispaaniasse tasuta üleminekuga, kuid Realile läheb see siiski kulukaks. Ründaja saab oma lepingu sõlmimise eest 150 miljonit eurot allkirjastamistasu, mis makstakse välja viie aasta jooksul 30-miljoniliste tasudena, vahendab BBC. See tähendab, et prantslase kontole laekub aastas Realilt 45 miljonit eurot.

Arvestades, et ühes aastas on 525 600 minutit, tähendab see, et Gallia kukk pistab Realis taskuse 85,61 eurot minutis.

Tavainimeste jaoks kõlab see uskumatu summana. Prantsuse spordilehe L'Équipe'i andmetel teenis Mbappé PSGs aastas 72 miljonit eurot – seda on sama palju, kui kuus järgmist meeskonnakaaslast kokku.