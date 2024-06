INTERVJUU Janek Õiglane on suurimast murest prii ning valmis EMi medalit kaitsma

Tiitlivõistlused on alati toredad. Minu jaoks on kümnevõistlus selline ala, kus tahaks kogu aeg võistelda, kui keha lubaks. Nüüd on tulemas kolmas EM. Eelmine oli mulle väga edukas. Tahaks sama mentaliteediga peale minna. Teha oma asja ja tulla tervelt tagasi. Et olla Pariisiks täielikult valmis. Ma ei ütle, et olen kehvemas vormis, aga põhieesmärk on ikka Pariisi peale suunatud. Võib-olla mingid asjad on natuke tahaplaanile jäetud. Ma pole olümpial veel käinud.