Arvamus: Neuville'i nõrkus on ka tema tugevus

«Neuville'i tugevus on saanud tema nõrkuseks. Ta kihutab armutult igal hetkel ning ei lase naljalt jalga gaasipedaalilt. Olles 35-aastane ja sõitnud karjääri jooksul 160 MM-rallit, siis võiks näha paremini suuremat pilti. Samas poleks Neuville tema ise, kui ta hoopis teise lähenemisega rallidel tegutseks. Tegelikult ju just selline kangekaelne kihutamine päästis talle Sardiiniast ka hea punktisaagi,» viitas Hyytä asjaolule, et Neuville teenis Sardiinias otsustaval võistluspäeval maksimaalsed 12 silma.

«Statistika näitabki, et Neuville on viimastel aegadel üks paremaid sõitjaid. Ta on viimase kolme ja poole aasta jooksul teeninud punktikatsetelt peaaegu enim punkte. Belglasest on edukam olnud ainult Kalle Rovanperä,» lisas Hyytä.