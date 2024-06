WRCs parimat tulemust korranud Virves: palju nuriseda ei saa, aga tahaks kiiremini sõita

Esimest korda MM-sarjas Škodaga kihutanud Virves kiitis sõiduvahendit ning loodab, et suudab sellega järelejäänud nelja nädalaga saada paremini tuttavaks. «Auto on kindlasti hea, selle taha kindlasti midagi jäänud ei ole. Sellel on potentsiaali kõvasti. Eks ma pean iseenda jaoks mingid asjad selgeks tegema ja läbi proovima,» põhjendas ta.

Enne juuni lõpus toimuvat Poola MM-rallit on plaanis võistluspaigas korraldada testimine, et autost veelgi rohkem välja pigistada. «Üritame teha vähe sisukama testi, kui ta oli Sardiinias. Et saaksime natuke rohkem sõita. Poolas on kiired teed ja see nõuab kiiret kohanemist. Peame sellega hakkama saama,» tõdes Virves.