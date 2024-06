Tänak teenis kiitust ka konkurentidelt: see aitas teda tohutult

Toyota meeskond tõi välja olulise puudujäägi oma meeskonna esitustes. Nimelt suudetakse küll rallivõite noppida, ent pühapäevadel jäädakse konkurentidele alla. Tänavu kasutusel olev punktisüsteem on aga meeletult tõstnud just pühapäeva väärtust. Sardiinias teenisid just Hyundai mehed Thierry Neuville ja Tänak viimasel päeval magusaid punkte.

«Hetkel on trend olnud, et suudame rallivõite teenida, aga konkurentidega tekib suurem vahe pühapäevade osas,» lausus Latvala ralliportaalile Rallit.fi. «Hyundai sõitjad on suutnud pühapäevadest rohkem välja võtta. See on tekitanud ka vahe meeskondlikus punktitabelis.»