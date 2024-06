Tänakut hinnati Sardiinia vägitüki eest pea maksimaalselt

Tänak sai Colin Clarkilt 9 punkti: «Ott Tänakule igati teenitud võit. Seda võitu ei kinkinud talle Ogier’ ebaõnn. Tänak sõitis kõvasti. Ogier’d võideti pühapäeva hommikul kahel esimesel katsel. Tänak võttis seal tagasi 11 sekundit ja see andis talle võimaluse see võistlus võita.

Jah, ta ütles meile pühapäeval, et ta ei ole võitmisest huvitatud. Kuid emotsioonid, kui ta sai aru, et võitis ürituse, rääkisid hoopis teistsuguse loo. See tähendas Tänakule väga palju. See tähendab aga seda, et Tänak on nüüd tiitliheitluses sees.

See oli kohutav aasta algus, kuid tundub, et ta leiab seda sisemist jõudu ja võitluslikku sitkust, mida me teame, et tal on. Thierry Neuville on tema püüderaadiuses ning ta võib teda tabada. Tõenäoliselt möödub ta tiitliheitluses üsna pea Elfyn Evansist.

Tänak näeb taaskord välja nagu korralik tiitlipretendent. Me pole hooajaga veel poolel teel ja ta hakkab tulistama kõigist kahuritest. Meil on aasta teiseks pooleks ees huvitav tiitlivõitlus.»

Hyundai sõitjatest sai paremuselt teise punktisumma Dani Sordo, kes sai 7 punkti. «Mida tema kohta öelda? Ta on ülim meeskonnamängija,» selgitas Clark. Thierry Neuville sai koguni 6 punkti. «Jah, ta tegi laupäeval vea ja võib-olla väidate, et ta ei vääri 6 punkti. Aga tema reedene vorm esimesena startides oli suurepärane,» lisas ajakirjanik.

Toyota sõitjatest sai Sébastien Ogier oodatult kõrge punktisaagi, tervelt 8 punkti. «Seb oli oma kolmandal rallil teel kolmanda võidu poole, seda kuni viimase katseni. Ta tegi seda, mida me teame, et ta suudab. Võib-olla ei kasutanud ta oma reedest stardipositsiooni piisavalt ära, kuid see ei sõltunud temast.

Laupäeval sõitis ta siiski hästi. Ta sõitis nii hästi, nagu me temalt ootasime, ning jätkas kindlalt edumaa kasvatamist Tänaku ees. Tegelikult oli ta suurepärane. Ja ta kandis taas meeskonda, olles ainus Toyota piloot, kes oli võimeline siin võidu nimel võitlema,» põhjendas Clark.

Neljanda koha saanud Elfyn Evans ja laupäeval poodiumikonkurentsist tehniliste murede tõttu katkestama pidanud Takamoto Katsuta said 4 punkti. Fordi sõitjad Adrien Fourmaux ja Grégoire Munster said mõlemad 6 punkti.