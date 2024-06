Hamilton avaldas, mis oleks äärepealt nõudnud tema elu

Federico Basile / IPA via ZUMA Press / Scanpix

Seitsmekordne F1 maailmameister Lewis Hamilton on tuntud selle poolest, et otsib adrenaliini väljaspool vormelirada ja tegeleb ohtlike hobidega. Hiljuti paljastas ta miljoneid vaatajaid peibutanud YouTube’i saates, et pääses surfamise ajal napilt surmasuust.