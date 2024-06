Baskoniat seostatakse Euroopa korvpalli legendiga

Kuna Baskimaa klubi otsustas, et oktoobris peatreeneriks hakanud Duško Ivanovićiga koostööd ei jätkata, on palju spekulatsioone tulevase juhendaja ümber.

Itaalia ajakirjandus paiskas eelmisel nädalal seoses Baskoniaga õhku Läti koondise ja Bologna Virtuse peatreeneri Luca Banchi nime. Virtus on nendest kuulujuttudest aga üllatunud ning neil pole plaani oma lootsist loobuda. Esile on kerkinud ka 45-aastane Jaka Lakovič, kes on alates 2022. aastast Gran Canaria peatreener ja võitis nendega EuroCupi.