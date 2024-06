FOTO Golfimängija läitis keset suurturniiri sigareti

Maailma üheksanda numbri sigareti süütamine ei jäänud ühekordseks ettevõtmiseks. Hull tegi seda päris tihedalt ning see köitis pealtvaatajate tähelepanu. «Kogu see tubakaga seotud kära on tegelikult päris naljakas,» rääkis Hull portaalile golf.com.

Eriti palju tähelepanu hakkasid talle pärast fotode ja videote levimist pöörama meesfännid. «See on täiesti hull. Fännid on mu nime hüüdnud terve nädala. See on olnud metsik nädal. Soovin, et see oleks alati nii,» ütles naine, kelle Instagrami konto sai nädalaga juurde 70 000 uut jälgijat.

Hull rääkis, et suitsetas varem e-sigarette, kuid kuna seda saab teha ka siseruumides, otsustas ta üle minna nn traditsioonilistele sigarettidele. Naise loogika seisneb selles, et siis tuleb minna õue ja liikuda ning kokkuvõttes vähendab see suitsetamist.

US Openi naiste turniir lõppes pühapäeval. Võitis jaapanlane Yuka Saso, edestades oma kaasmaalannat Hinako Shibunot ning kolmandat kohta jaganud ameeriklannasid Ally Ewingi ja Andrea Leed. Hull jäi lõpptulemustes jagama 19. kohta.