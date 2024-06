Eesti vollemehed lähevad finaalturniiril medali järele

Peatreeneri sõnul on finaalturniiri koosseisus 12 sinna pääsme lunastanud mängijat ning sellest nädalast liitub koondisega nurgaründaja Kevin Saar ja järgmisest nurgaründaja Tristan Täht, kes on praegu mängimas Türgis rannavolle U22 EMil.

Rikbergi sõnul ei ole finaalturniirile pääs iseenesest mõistetav, vaid see on saavutus. «See oligi meie Kuldliiga miinimumeesmärk. Nüüd, kui me seal oleme, siis lähme medali järele. See tähendab, et ühe mängu võit, olgu see esimesel või teisel päeval, on see, mille järele me lähme ja igasugune medal pakub tegelikult juba rahulolu.»

Finaalturniiri vastastest on Horvaatial parim võimalik koosseis, aga nii Ukrainal, Tšehhil kui ka Eestil on mõned tähed puudu.

Peatreener arvab, et kõik vastased on ühtviisi keerulised. Tšehhile kaotati küll 0:3, kuid Eestil olid seal mängu teises geimis omad šansid, kus oleks saanud mängus paremini püsida, kuid puudu jäi värskusest ja teravusest.

Kõige tundmatumaks peab Rikberg Ukrainat, kuna neil on väga palju puudujaid, kes on muidu põhikoosseisus. Samas ei näe treener, et midagi oleks võimatut. «Tegemist on kindlasti väga kõrge taseme ja raskete vastastega, kuid kui numbriliselt vaadata, et üheksa paremat Euroopa meeskonda mängivad Maailmaliigas, siis Kuldliiga Final Four ongi Euroopas justkui kohtadele 10.-13.