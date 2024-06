Üllatus? Ogier ei süüdistanudki võidu kaotamises Pirellit

Kaheksakordne maailmameister kinnitas, et aeglase rehvipurunemise algpõhjus seisnes lisaks rasketele teeoludele ka veljes, mis ei pidanud nii karmidele oludele vastu. «Raske oli sellega leppida pärast kahte rehvipurunemist, kus ma pean ütlema, et see polnud Pirelli süü.

Süüdi oli velg. See on liiga nõrk ja seestpoolt veidi paindunud. Ma isegi ei tundnud, kus see rehvi katki torkas, kui aus olla. Sõitsin ideaaltrajektooril ja siis tuli rehvi sisse väike auk ja see hakkas aeglaselt õhku kaotama,» selgitas Ogier DirtFishile.

Pirelli on MM-sarjas ametlik rehvitarnija viimast hooaega. 2025. aastal saab selleks Lõuna-Korea firma Hankook, mis seni on rehve pakkunud EM-sarjas, kuid WRC on nende jaoks uus väljakutse.

Kas nüüd sellepärast, aga Ogier isegi kiitis Pirellit hiljutiste edusammude eest. «Olen kindel, et peame seda koos meeskonnaga uurima. Ausalt öeldes tegi Pirelli viimastel kuudel head tööd ja täiustas palju oma tooteid. Ma arvan, et nad on praegu heal tasemel ja probleem tuleb meie poolt. Ja see on meiega juba paar korda juhtunud asi, mida tuleb parandada,» tõdes Ogier.