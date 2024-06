Kergejõustikus tuleb uus võistlus, mille auhinnafond on tohutu!

WA käivitab uue tippvõistluse nimega Ultimate Championship, mille eesmärk on muuta kergejõustiku kalendrit ja selgitada, milline sportlane on parimatest parim. Esimest korda toimub võistlus 2026. aasta 11.–13. septembrini Budapestis ja tulevikus hakkab see toimuma üle kahe aasta.