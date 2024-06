Väga pika vigastuspausi lõpetanud Eesti koondislane naaseb suurde mängu

Mulluse hooaja keskel tõsise põlvevigastuse saanud 99-kordne koondislane on oma vigastust ravinud Esiliiga klubi Tartu Welco juures. Just nende värvides sai möödunud nädalavahetusel kogenud mängumees kirja oma esimesed mänguminutid pärast 2023. aasta augustis saadud vigastust, kui pühapäeval sekkus Taijo Elva vastu vahetusest ning sai kirja 19 minutit, seisab klubi sotsiaalmeedias.

Kalevi spordidirektor Joel Lindpere sõnas ülemineku kohta järgmiselt: «Hindame Taijo kogemust nii mängijana väljakul kui ka väljaspool seda. Olen kindel, et ta sulandub meie keskkonda perfektselt ning toob meile lisaväärtust, mida vajame sel erilisel hooajal. Meil on hea meel, et ta otsustas just liituda meie klubiga ja ootame teda peagi meeskonna juurde.»